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Сборная Украины U-18 уверенно переиграла Чехию в матче Кубка Словакии

20 мая 18:15 87 Читати українською
Сборная Украины U-18 уверенно переиграла Чехию в матче Кубка Словакии
Сборная Украины U-18 / ФФУ

В стартовом поединке Кубка Словакии юношеская сборная Украины обыграла сверстников из Чехии.

Кубок Словакии. 1-й тур

Украина U-18 – Чехия U-18 – 2:0

Голы: Горный, 19, Данилюк, 40, (пен)

Сборная Украины U-18 обыграла Чехию в первом матче Кубка Словакии. На 19-й минуте нападающий Карпат Максим Горный открыл счет. В начале второго тайма преимущество украинцев увеличил еще один представитель львовян Артем Данилюк, реализовав пенальти. До конца матча чехи не смогли результативно ответить и наша сборная в итоге праздновала победу.

Сборная Украины U-18 минимально уступила Турции в спарринге

Добавим, что следующий свой матч на Кубке Словакии "сине-желтые" сыграют 21 мая против испанцев. Начало в 13:00.

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