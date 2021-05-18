Противостояние против сборной Бахрейна, которое запланировано на ОСК Металлист, состоится со зрителями, информирует официальный сайт УАФ.

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Украинская ассоциация футбола заявила, что готова принять во внимание все рекомандации Минздрава и обеспечить присутствие фанатов на матче. Более того, уже открыта продажа билетов на товарищеский поединок. Реализация пропусков осуществляется исключительно онлайн – на сайте ticketsbox.com.

К слову, на прошлой неделе стартовал сбор главной команды страны в Харькове, во время которого запланированы три спарринга: 23 мая – с Бахрейном (в 21:00), 3 июня – с Северной Ирландией и 7 июня – с Кипром.

А вот на групповом этапе Евро-2020 команда Андрея Шевченко будет противостоять Австрии, Северной Македонии и Нидерландам.

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