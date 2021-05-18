"Участие в первом Евро станет чем-то особенным. Я готов и с нетерпением жду этого. Наша сборная – хорошая команда, но надо быть реалистами. Бельгия, Франция и Англия являются фаворитами и могут победить на Евро.

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Мы же для начала нацелены преодолеть первый этап. Мы хорошо разберем наших соперников по группе: Северную Македонию, Нидерланды и Австрию. Мы очень уверены в себе. Нам удалось сыграть хорошие матчи с Португалией и Германией. Разница в качестве была минимальной", – цитирует Яремчука Sport/Voetbalmagazine.

К слову, сейчас команда Андрея Шевченко базируется в Харькове, где начался подготовительный сбор к чемпионату Европы. Сам турнир для "сине-желтых" начнется 13 июня матчем против сборной Нидерландов.

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