"Синьо-жовті" наразі не можуть похизуватися успішними виступами на континентальному форумі. Перемога над Швецією з дублем Андрія Шевченка у 2012-му поки залишається єдиною в історії збірної України.

Як відомо, чемпіонат Європи-2020 стане для "синьо-жовтих" третім в історії незалежної України. У дебютному для себе Євро-2012, який був зіграний в Україні та Польщі, команда Олега Блохіна фінішувала третьою в групі. У першому матчі Україна перемогла Швецію з рахунком 2:1 завдяки дублю Андрія Шевченка, а потім поступилася Франції (0:2) та Англії (0:1).

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А от Євро-2016 згадувати вкрай неприємно. Три поразки (від Німеччини, Північної Ірландії та Польщі), жодного забитого м'яча і останнє місце в групі. Відповідно, перемога над Швецією в дебютному поєдинку на чемпіонатах Європи залишається єдиною для України, в складі якої за період Незалежності в матчах турніру забивав лише Андрій Шевченко.

У зведеній турнірній таблиці за всю історію фінальних частин чемпіонату Європи Україна розмістилася на 32-й позиції з 36-ти команд. Нижче за нашу збірну перебувають лише збірні СНД (грала на Євро-1992), Словенії, Австрії та Латвії. Щоправда, варто зазначити, що українські футболісти регулярно складали кістяк збірної СРСР, яка, наприклад, у 1988 році дійшла до фіналу, поступившись Нідерландам.

А от лідирує в загальному заліку збірна Німеччини. Бундестім провела на чемпіонатах Європи 49 поєдинків – найбільше серед усіх команд. В активі німців 90 очок – 26 перемог, 12 нічиїх та 11 поразок. Друге місце посідає Франція, третє – Іспанія. Саме іспанці та німці найчастіше вигравали Євро – по 3 рази.

Нагадаємо, до першого матчу України на чемпіонаті Європи залишилося менше місяця. 13 червня "синьо-жовті" зіграють з Нідерландами в Амстердамі, після чого в Бухаресті поміряються силами з Північною Македонією (17 червня) та Австрією (21 числа).

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