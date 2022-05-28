"Сегодня у нас такой полувыходной день. Хорошо, что 26 мая провели спарринг. Одна команда играла в стиле сборной Шотландии, вторая – в нашем стиле. Это было сделано, чтобы попытаться противопоставить манере шотландцев свою игру.

Главное, чтобы ребята понимали, в каких зонах они должны находиться и как выходить из-под жесткого прессинга будущего соперника. Мы готовимся к его стилю, и у нас есть небольшие наигрыши. Не буду раскрывать все карты, но мы отрабатываем некоторые моменты, чтобы не дать шотландцам шансов забить.

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Команда тренируется здесь уже месяц, а перед войной я был на сборах с Шахтером, поэтому у меня такое впечатление, что это один непрерывный сбор. Немного усталости есть, но все понимают, что у нас большая цель.

Перед самой игрой с Шотландией мы должны отбросить все посторонние мысли, но сейчас мы имеем доступ к Интернету, поэтому читаем новости, звоним родным и близким и знаем о ситуации в стране. Поэтому день на день не похож – иногда нормально, иногда переживаешь, потому что ракеты летят все время и несут угрозу в том числе и детям. Но, надеюсь, все будет хорошо, и мы хорошо настроимся на матч", – цитирует Пятова сайт УАФ.

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