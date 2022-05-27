Первая приятная новость – возвращение Николая Шапаренко. Сегодня командной игровой тренировки не было, поэтому хавбек Динамо получил личную дополнительную нагрузку, сообщает сайт УАФ. В скором времени начать полноценную работу должен и Денис Попов.

"Немного смоделировали игру сборной Шотландии": Петраков остался доволен результатами двусторонки

Вечером была эмоциональная встреча со 150 украинскими детьми, которые были вынуждены покинуть Родину из-за войны. Маленькие гости принесли с собой рисунки, добавив игрокам мотивации для будущих подвигов. Футболисты отблагодарили автографами на мячах, сине-желтых флагах и фотографиях, а также сфотографировались с каждым желающим.

"Мы очень благодарим за вашу поддержку, внимание и заботу. Знаем, что наши земляки очень хотят вернуться домой, но в Украине все еще опасно, прежде всего для детей и женщин. Поэтому нашим украинцам хочу пожелать терпения. Верим в наши вооруженные силы, которые вернут мир на нашу землю. Мы же едем играть в Глазго, и могу вас заверить: ребята сделают все, чтобы попасть на Кубок мира", – пообещал рулевой сборной Украины Александр Петраков.

Сборная Украины сыграла последний спарринг перед матчем с Шотландией