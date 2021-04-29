Уже 13 июня "сине-желтые" сыграют на чемпионате Европы свой первый матч против Нидерландов. Перед стартом турнира украинцев ждет сбор и несколько товарищеских поединков.

Как известно, последний тур чемпионата Украины состоится 9 мая, благодаря чему "сине-желтые" смогут раньше приступить к подготовке к континентальному первенству. Как следствие, первыми в лагерь национальной команды прибудут игроки украинских клубов, за исключением Динамо и Зари, которые 13 мая сыграют в финале Кубка Украины, сообщает официальный сайт УАФ.

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К ним могут присоединиться украинские легионеры Ференцвароша Игорь Харатин и Александр Зубков, поскольку последний тур чемпионата Венгрии пройдет 8 мая. Украинцы из чемпионатов Бельгии, Италии, Испании и Англии присоединятся к сборной не ранее 24 мая. Еще позже могут приехать Андрей Лунин из Реала и Александр Зинченко из Манчестер Сити, поскольку их команды могут сыграть в финале Лиги чемпионов 29 мая.

Напомним, Украина перед стартом Евро проведет три товарищеских матча: 23 мая с Бахрейном, 3 июня с Северной Ирландией и 7 июня с Кипром.

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