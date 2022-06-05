Команда Александра Петракова вплотную приблизилась к поединку за выход на ЧМ-2022 против сборной Уэльса.

Официальная тренировка накануне на Кардифф Сити Стедиум, домашнем стадионе Уэльса, началась с разминки и традиционных подготовительных упражнений, сообщает сайт УАФ .

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Особенным это занятие было для Данила Игнатенко, ведь стало для него дебютным в футболке главной команды страны. Вместе с другими полузащитник принял участие в игровых сериях, ставших завершающими перед нынешним поединком. Все 27 игроков находятся в хорошем состоянии, но Александру Петракову придется отсеять четырех, которые останутся вне заявки.

Напомним, встреча сборных Украины и Уэльса за последнюю европейскую путевку на ЧМ-2022 состоится уже 5 мая. Стартовый свисток раздастся в 19:00.