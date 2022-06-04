Главная звезда сборной Уэльса Гарет Бейл рассказал об эмоциях в преддверии матча за выход на ЧМ-2022 против Украины, не забыв о войне, развязанной Россией.

"Это большая игра. Мы сыграли в полуфинале плей-офф европейского отбора, это масштабно, этого не скрыть. Уэльс играл только на одном чемпионате мира. Это ступенька, которую мы должны одолеть. У нас игра, которую мы отчаянно будем пытаться выиграть, чтобы достичь цели.

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Преимущество дома? Мы любим играть дома перед нашими фанатами. Атмосфера, создаваемая нашими болельщиками, пугает другие команды. Когда мы чувствуем усталость, они поют гимн и придают нам дополнительную энергию, которая нам нужна. Это восхитительно.

Что я буду чувствовать, если выиграем? Мы не можем дождаться этого, но сначала нужно сфокусироваться здесь и сейчас. Нельзя увлекаться, если планируем победить. Нужна концентрация в этой тяжелой игре.

Мы будем самой популярной командой на стадионе – это главное. Впрочем, мы понимаем, какие ужасные вещи происходят в Украине. Наши сердца с детьми, семьями и людьми Украины. Мы все чувствовали себя ужасно все это время и не могли сделать многое. Но приходите завтра, будет футбол. Уэльс хочет одержать победу.

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Сюрреалистично понимать, что ты был в том же Киеве и Украине (во время финала ЛЧ 2017/18 – прим .). Просто читать новости и просматривать фото о войне... душа разрывается. Никто не хочет войны, мы хотим, чтобы она прекращалась как можно скорее. Это ужасно. Сейчас все еще сложно говорить об этом, ведь война продолжается, пока мы общаемся.

Я чувствую, что я должен появиться на поле и показать свой уровень. Когда я чувствую себя счастливым, могу творить лучше. Даже если завтра я сыграю ужасно, но мы выиграем, мне будет безразлично", – цитирует Бейла Wales Online .

Напомним, финальное сражение за поездку на чемпионат мира в Катаре между Украиной и Уэльсом состоится завтра, 5 июня. Начало встречи в 19:00.

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