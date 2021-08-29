Сегодня, 29 августа, сборная Украины провела первую тренировку под руководством Александра Петракова, сообщает официальный сайт УАФ.

Казахстан – Украина: Яремчук может пропустить матч отбора к ЧМ-2022

Отметим, что участие в занятии приняли лишь 12 игроков: 10 представителей Динамо и Андрей Ярмоленко и Александр Зинченко, которые прибыли в Украину после своих матчей в рамках чемпионата Англии. Евгений Макаренко должен присоединиться к команде уже после тренировки, игроки Шахтера и Дмитрий Ризнык – завтра утром перед вылетом в Казахстан. В Нур-Султане в расположение "сине-желтых" прибудут остальные легионеры.

Напомним, в сентябре сборная Украины проведет два матча отбора на ЧМ – 1-го против Казахстана и 4-го против Франции. На 8 сентября запланирован спарринг с чехами.

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