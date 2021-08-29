Сборная Украины провела первую тренировку под руководством Петракова – в обойме менее половины игроков
"Сине-желтые" начали знакомство с новым наставником сборной – Александром Петраковым.
Сегодня, 29 августа, сборная Украины провела первую тренировку под руководством Александра Петракова, сообщает официальный сайт УАФ.
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Отметим, что участие в занятии приняли лишь 12 игроков: 10 представителей Динамо и Андрей Ярмоленко и Александр Зинченко, которые прибыли в Украину после своих матчей в рамках чемпионата Англии. Евгений Макаренко должен присоединиться к команде уже после тренировки, игроки Шахтера и Дмитрий Ризнык – завтра утром перед вылетом в Казахстан. В Нур-Султане в расположение "сине-желтых" прибудут остальные легионеры.
Напомним, в сентябре сборная Украины проведет два матча отбора на ЧМ – 1-го против Казахстана и 4-го против Франции. На 8 сентября запланирован спарринг с чехами.
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