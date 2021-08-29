Сьогодні, 29 серпня, збірна України провела перше тренування під керівництвом Олександра Петракова, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Відзначимо, що участь у занятті взяли лише 12 гравців: 10 представників Динамо та Андрій Ярмоленко й Олександр Зінченко, які прибули до України після своїх матчів у рамках чемпіонату Англії. Євген Макаренко має приєднатись до команди вже після тренування, гравці Шахтаря та Дмитро Різник – завтра вранці перед вильотом в Казахстан. У Нур-Султані до розташування "синьо-жовтих" прибуде решта легіонерів.

Нагадаємо, у вересні збірна України проведе два матчі відбору на ЧС – 1-го проти Казахстану і 4-го проти Франції. На 8 вересня запланований спаринг з чехами.

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