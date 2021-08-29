Нападающий сборной Украины Роман Яремчук рискует не сыграть в матче 4-го тура квалификации к Чемпионату мира-2022.

Яремчук недавно получил прививку от COVID-19, после чего у нападающего поднялась температура, информирует meta-ratings.

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Поэтому участие Романа в тренировочном процессе пока исключено. Выход Яремчука в матче против Казахстана зависит от его самочувствия. Добавим, что поединок запланирован уже на 1 сентября и состоится в Нур-Султане. Завтра, 30 августа, форвард Бенфики должен прибыть в национальную команду.

Напомним, нападающий после Евро-2020 перебрался в Бенфики за 17 млн евро и успел в 4 матчах отметиться голом и 2 ассистами.

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