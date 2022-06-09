Все желающие уже могут приобрести пропуска на поединки "сине-желтых" в Польше.

Как известно, сборная Украины свои ближайшие матчи проведет в Польше в Лодзе. Соперниками "сине-желтых" в рамках Лиги нации будут Армения и Ирландия.

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По сообщению официального сайта УАФ, болельщики уже могут купить или забронировать билеты на поединки команды Александра Петракова на сайте laczynaspilka.pl. Стоимость пропусков категории 1 составляет 60 злотых, категории 2 – 40 злотых.

Специально для болельщиков сборной Украины организаторы подготовили инструкцию по приобретению билетов на украинском языке. Также работает горячая линия на украинском языке, где по номеру +48 22 55 12 233 можно получить всю необходимую информацию.

Напомним, поединок с Арменией состоится 11 июня в 16:00, а с Ирландией – 14 июня в 21:45.

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