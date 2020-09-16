Национальная команда проведет тщательную подготовку к матчам Лиги наций против Германии и Испании.

Сборная Украины сыграет с командой Франции в товарищеском матче, рассказал президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко в своем Facebook. Дата и место проведения матча уже согласовано с Французской федерацией футбола.

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Поединок состоится 7 октября во Франции на стадионе Стад де Франс. К слову, матч пройдет в рамках подготовки сборной Украины к поединкам в Лиге наций с немцами и испанцами, с которыми мы сыграем 10 и 13 октября соответственно. Наша команда проведет 3 матча с топ-сборными в течение одной недели.

Напомним, после двух сыгранных туров подопечные Шевченко занимают 2-е место в своей группе – Украина обыграла Швейцарию (2:1), однако разгромно уступила Испании (0:4).

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