Національна команда проведе ретельну підготовку до матчів Ліги націй проти Німеччини та Іспанії.

Збірна України зіграє з командою Франції у товариському матчі, розповів президент Української асоціації футболу Андрій Павелко у своєму Facebook. Дату та місце проведення матчу вже узгоджено з Французькою федерацією футболу.

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Поєдинок відбудеться 7 жовтня у Франції на стадіоні Стад де Франс. До слова, матч пройде в рамках підготовки збірної України до протистоянь у Лізі націй з німцями та іспанцями, з якими ми зіграємо 10 та 13 жовтня відповідно. Наша команда проведе 3 матчі з топ-збірними протягом одного тижня.

Нагадаємо, після двох зіграних турів підопічні Шевченка посідають 2-гу сходинку у своїй групі – Україна обіграла Швейцарію (2:1), проте розгромно поступилась Іспанії (0:4).

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