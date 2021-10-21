Украина в случае прохода в плей-офф отбора ЧМ точно не будет встречаться с Россией, информирует Спорт-Экспресс со ссылкой на решение исполкома УЕФА.

"Я желаю поражения Спартаку", – украинский комментатор в прямом эфире назвал Россию оккупантом

Также россияне даже теоретически не могут играть против Косово. Другие гарантированно разведенные соперники – Армения и Азербайджан, Гибралтар и Испания, Косово и Босния, Косово и Сербия. Впереди осталось два тура европейского отбора, который определит 10 обладателей прямой путевки на чемпионат мира и 10 участников плей-офф. Жеребьевка этой стадии запланирована на 26 ноября.

Напомним, сборная Украины пока занимает второе место в группе D с 9 очками в активе, однако команду Александра Петракова могут обогнать Босния и Герцеговина или Финляндия, которые имеют очную встречу в запасе. Судьба "сине-желтых" в отборе на ЧМ-2022 определится 16 ноября, когда наша национальная команда сыграет последний матч группового этапа на выезде против боснийцев.

"Усі думають, що я готовий повіситися": Шевченко, Філімонов і Ко – про Лужники-99, де Україна відправила Росію у траур