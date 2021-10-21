"Москва – столица страны-агрессора, страны-оккупанта. Страны, которая аннексировала у нашей любимой страны полуостров, которая начала войну на востоке Украины. К сожалению эта война унесла по подсчетам ООН более 13 тысяч жизней.

Покер таланта Лестера в ворота московского Спартака – видео голов и обзор матча

Как гражданин Украины, я сегодня искренне желаю поражения Спартаку в поединке с Лестером. Поскольку спорт не может представлять Россию, страну, которая не может мирно жить со своими соседями. Но как комментатор, я постараюсь нейтрально работать на этом поединке", – заявил комментатор в прямом эфире.

Лестер все же сумел порадовать Лукьяненко и украинских болельщиков, организовав феерический камбэк с результативной победой 4:3.

"Хочу підтримати Україну": патріот з Вереса – обожнює Гімн, залякував легіонерів Шахтаря, подобався одіозному президенту