Україна у разі проходу до плей-офф відбору ЧС точно не буде зустрічатися з Росією, інформує Спорт-Экспресс з посиланням на рішення виконкому УЄФА.

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Також росіяни навіть теоретично не можуть грати проти Косова. Інші гарантовано розведені суперники – Вірменія і Азербайджан, Гібралтар та Іспанія, Косово і Боснія, Косово і Сербія. Попереду залишилося два тури європейського відбору, який визначить 10 володарів прямої путівки на чемпіонат світу і 10 учасників плей-офф. Жеребкування цієї стадії заплановане на 26 листопада.

Нагадаємо, збірна України наразі посідає друге місце у групі D з 9 очками в активі, проте команду Олександра Петракова можуть обігнати Боснія і Герцеговина або Фінляндія, які мають очну зустріч у запасі. Доля "синьо-жовтих" у відборі на ЧС-2022 визначиться 16 листопада, коли наша національна команда зіграє останній матч групового етапу на виїзді проти боснійців.

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