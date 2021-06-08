Главная команда страны во главе с Андреем Шевченко официально начала свой вояж на чемпионат Европы.

В 17:00 "сине-желтые" отправились чартерным рейсом из Харькова в Бухарест в составе 26 игроков, сообщает официальный сайт УАФ. Не поехали на Евро Лунин, Леднев, Бондаренко, Сирота и Михайличенко, которые не попали в финальную заявку.

Евро-2020: в расположение сборной Украины пригласили "спасителя" для травмированного Цыганкова

Прибытие команды в Бухарест в небольшой аэропорт Баняса ожидалось в 18:55 по Киеву. Согласно требованиям безопасности, команда из самолета пересядет в автобус, который станет ее официальным транспортом на этом чемпионате. Полиция будет сопровождать "сине-желтых" в гостиницу "Каро", которая станет резиденцией нашей сборной на Евро.

Интересно, что перед вылетом в Румынию наши сборники сделали групповое фото в официальных деловых костюмах на поляне возле гостиницы, где проживали последние недели. Во время фотосессии Андрей Шевченко вручил Руслану Малиновскому приз "Лучшему футболисту – легионеру Украины, играющему за рубежом".

Заметим, для "сине-желтых" Евро-2020 начнется 13 июня против команды Нидерландов. Также в квартет С попали Австрия и Северная Македония.

Украина – Кипр: Ярмоленко и Марлос разрывают, хитрости Шевченко перед Евро, яркий камбэк Зинченко и негативные моменты