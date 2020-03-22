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Сборная Украины получила рекордную премию за выход на Евро-2020 – Павелко раскрыл сумму

21:57 178 Читати українською
Сборная Украины получила рекордную премию за выход на Евро-2020 – Павелко раскрыл сумму
Игроки сборной Украины / Сайт УАФ

Президент УАФ Андрей Павелко заверил, что сборная Украины получила достойную награду за свои выступления в 2019 году.

"Мы гордимся нашей сборной. Замечательный 2019 год запомнился, когда исторически сложилось, что мы вышли на два чемпионата Европы – Евро-2020 и Евро-2021. Сегодня могу точно сказать, что все премии выплачены. Это рекордная премия за все время – наши игроки и тренеры с налогами получили 4 млн долларов. Наша сборная достойна того, чтобы получать рекордные премии.

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Сумму получила вся сборная, которая участвовала в отборе. Само распределение внутри уже решает тренерский штаб вместе с капитаном команды. Единственная наша задача – учет налогов, чтобы они были уплачены и игроки получили заработанную честным трудом премию", – сказал Павелко в эфире программы Великий Футбол.

Напомним, сборная Украины смогла провести 2019 год без единого поражения, что стало историческим рекордом.

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Сборная Украины Украина Украина Андрей Павелко Главное Евро-2020
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