У сборной Украины уже есть точная информация по игре против Боснии в Лиге наций.

Украина против Боснии в отборе ЧМ-2022 / Сайт УАФ

Поединок на поле боснийцев состоится 21 марта следующего года, стартовый свисток – в 21:45 по киевскому времени, сообщает пресс-служба УАФ.

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В случае успеха сборная Украины выйдет в финал, где встретится с победителем пары Израиль – Исландия. Этот матч также запланирован на 21 марта. Финал плей-офф Лиги наций должен состояться 26 марта на поле победителя пары Босния – Украина.

Напомним, подопечные Реброва финишировали лишь третьими в отборе Евро-2024, поэтому надеются на запасной путь. Плей-офф Лиги наций определит последних трех участников континентального первенства, которое будет принимать Германия.

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