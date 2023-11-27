Збірна України офіційно дізналася час півфіналу Ліги націй проти Боснії і Герцеговини
Збірна України вже має точну інформацію щодо гри проти Боснії у Лізі націй.
Поєдинок на полі боснійців відбудеться 21 березня наступного року, стартовий свисток – о 21:45 за київським часом, інформує прес-служба УАФ.
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У разі успіху збірна України вийде до фіналу, де зустрінеться з переможцем пари Ізраїль – Ісландія. Цей матч також заплановано на 21 березня. Фінал плей-офф Ліги націй повинен відбутися 26 березня на полі переможця пари Боснія – Україна.
Нагадаємо, підопічні Реброва фінішували лише третіми у відборі Євро-2024, тому покладають надії на запасний шлях. Плей-офф Ліги націй визначить останніх трьох учасників континентальної першості, яку прийматиме Німеччина.
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