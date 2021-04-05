"Наскільки я розумію, ФІФА надіслала лист УАФ, в якому визнала, що 8 офіційних матчів Кілмана за національну футзальну збірну Англії не дозволяють йому виступати у складі збірної України. Тобто, у нього є англійське футбольне громадянство, і він повинен пробиватися у збірну Англії. Футзальну, з пляжного або з великого футболу – ці три види спорту, як одна сім’я.

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Наприклад, якщо ти зіграв за одну збірну з пляжного футболу, то ти не маєш права грати за збірні інших країн з інших підвидів. Тому, я думаю, що історія з Максом Кілманом вже закрита. Сумніваюся, що ми коли-небудь побачимо його у жовто-синій футболці. Хоча, наскільки я знаю, він виявив серйозне бажання. Він ініціював отримання українського громадянства. У нього мати українка з українським паспортом, і в нього були великі сподівання, що він все ж одягне футболку національної збірної України. Але такі правила ФІФА на сьогоднішній момент, і грати за Україну поки йому не доведеться", – резюмував Циганик у ефірі ЦиганикLIVE.

Нагадаємо, 23-річний Кілман має українське коріння, а бажання грати за нашу збірну він виявив ще в листопаді 2020-го. Захисник є вихованцем академій Фулхема і Гіллінгема, а до табору Вулверхемптона приєднався у серпні 2018 року. У поточному сезоні Макс провів за "вовків" 17 матчів та відзначився двома асистами.

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