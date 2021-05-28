Мирон Маркевич может остаться на должности в УАФ, если сборная Украины удовлетворительно выступит на Евро-2020.

Соглашение 70-летнего специалиста с УАФ завершается в июле 2021-го, сообщает meta-ratings. Согласно последнему уставу УАФ, ассоциация не может продлить контракт с функционером, которому исполнилось 70.

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Будущее Мирона Маркевича будет зависеть от того, как сборная Украины выступит на Евро-2020. В случае успеха национальной команды, Маркевич сможет остаться на посту и после чемпионата.

Напомним, что он возглавляет комитет сборных УАФ с июля 2016 года, а до этого тренировал Карпаты, Металлист и Днепр.

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