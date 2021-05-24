"У него была неплохая команда, как для уровня... Он достаточно стабильно держался, но наступило такое время, когда многие футболисты уходят. Наверное, и он немножко пересидел, я так думаю.

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Надо было почувствовать эту ситуацию и уйти раньше. Но он оставил хороший след в Александрии. Команда играла в еврокубках. Кто мог подумать, что александрийцы когда-нибудь будут там играть? Свой след он оставил", – сказал Маркевич в интервью программе Мова Футболу.

Напомним, что Шаран возглавлял Александрию дважды – с января 2010-го по декабрь 2011-го и с 2013 года до окончания сезона 2020/21. Именно он вывел команду в УПЛ, а позже под его руководством команда завоевала путевку в Лигу Европы. Сезон 2020/2021 команда завершила чемпионат Украины на 9 месте турнирной таблицы УПЛ, а в Кубке Украины дошла до полуфинала, где вылетела от Зари.

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