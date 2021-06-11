Журналист задал вопрос хавбеку Роману Безусу, который воздержался от личной оценки. Ответ Гливинского был категоричен.

Исполком УАФ единогласно утвердил официальные символы сборной Украины – борьба с УЕФА продолжается

"Это не вопрос к футболистам. Все детали формы одобрены в УЕФА. Президент УАФ сейчас в Риме, где ведет переговоры с представителями УЕФА. Это все, что мы можем сейчас сказать. Не задавайте больше вопросов по этому поводу, договорились? Да, мы собираемся играть в этой форме. Наша форма одобрена", – заявил Гливинский на пресс-конференции.

Напомним, Евро-2020 стартует уже сегодня, 11 июня. Украина свой первый матч проведет в воскресенье, 13 июня, со сборной Нидерландов.

то выиграет Евро-2020 – как оценивают шансы сборной Украины на выход из группы и чемпионский титул