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Сборная Украины еще может провести спарринги с Францией и Польшей в 2020 году

14:13 - Читати українською
Сборная Украины еще может провести спарринги с Францией и Польшей в 2020 году
Андрей Шевченко / Сайт УАФ

Сборная Украины сохраняет надежды на перенос товарищеских матчей с Францией и Польшей.

Команда Шевченко может встретиться с чемпионами мира и соседями осенью, утверждает SportArena.

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Обе игры должны были состояться в конце марта, однако из-за пандемии коронавируса их пришлось отменить. Евро-2020 также перенесли на следующий год, но всем участникам не следует забывать о подготовке к турниру. В случае успешных переговоров сборная Украины сыграет против Франции 7 октября, а с Польшей 11 ноября.

Добавим, что свой последний матч "сине-желтые" сыграли еще 17 ноября прошлого года – ничья с Сербией (2:2) в последнем туре отбора на Евро.

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