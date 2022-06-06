Главная футбольная команда США поддержала сборную Украины после поражения от Уэльса в поединке за выход на ЧМ-2022.

"Несмотря на поражение в матче с Уэльсом, сборную США вдохновляет мужество сборной Украины. В течение этого ужасного нападения на их страну украинские футболисты давали такую ​​необходимую надежду и веру всем своим землякам и женщинам дома.

Яремчук зацитировал строчку из гимна Украины после поражения от Уэльса и невыхода на ЧМ-2022

Нас вдохновляют все украинцы. Мы еще раз показываем свою твердую поддержку нашим друзьям в УАФ и всему народу Украины. Мы стоим с вами в стремлении к надлежащему и мирному урегулированию войны.

Наша сборная поздравляет Уэльс с победой и выходом на ЧМ. Для нас честь, что вы будете нашими соперниками во время открытия турнира 21 ноября", – написала пресс-служба сборной США в Instagram .

Напомним, именно с "Янки" Украина могла бы играть в финальном этапе ЧМ-2022. Еще в группе будут Англия и Иран.