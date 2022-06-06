Форвард сборной Украины Роман Яремчук очень эмоционально воспринял проигрыш от Уэльса в матче за выход на Мундиаль.

"Я никогда не думал, что футбол может сделать больно. Время слез и несбывшихся мечтаний. Мы хотели, чтобы вы улыбались и плакали только от радости.

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Время, заставляющее плакать от боли. Но я горжусь тем, что я – украинец, потому что мы являемся примером, примером для всех, мы не сдаемся, какая бы сложная ситуация не была. Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля ", – написал Роман в Instagram .

Напомним, "сине-желтые" минимально уступили визави, досадным автоголом отличился Ярмоленко. Яремчук же провел на футбольном поле 77 минут и был заменен Довбиком. Теперь сборную ждут стартовые матчи Лиги наций 2022/23.

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