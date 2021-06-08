Полузащитник Ювентуса Деян Кулусевски не поехал вместе с делегацией сборной Швеции в Гетеборг из-за положительного теста на коронавирус, сообщила пресс-служба местной федерации.

Испания получила результаты повторного тестирования на COVID-19 – ранее коронавирус обнаружили у лидера команды

На этом проблемы "сине-желтых" не завершились. COVID-19 нашли также у хавбека Болоньи Маттиаса Сванберга, которого сразу изолировали от команды, заявляет Football Italia.

Тренерский штаб Швеции все еще надеется, что оба игрока смогут побороть вирус до первого матча Евро-2020 против Испании (14 июня).

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