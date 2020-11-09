Ряд британских клубов воспользовалась новым правилом ФИФА и не отпустили своих игроков в лагерь "Тре Крунур", информирует сайт шведской Футбольной ассоциации. Речь идет о Линделёфе (МЮ), Ольсене (Эвертон), Крафте (Ньюкасл), Семе (Уотфорд) и Хеландере (Рейнджерс).

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В условиях пандемии коронавируса ФИФА позволил клубам не отпускать футболистов в национальные сборные. Ограничения для шведов распространяется только на спарринг с Данией. На матчи Лиги наций вышеупомянутых игроков все же отпустят, а для товарищеского поединка с соседями главный тренер команды Янне Андерсон вызовет нескольких резервистов.

Добавим, что Швеция с нулем очков идет последней в группе 3, где также выступают Франция, Португалия и Хорватия.

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