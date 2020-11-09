Повреждение Криштиану Роналду в поединке с Лацио (1:1) оказалось не слишком тяжелым.

Звездный форвард Ювентуса должен оправиться и присоединиться к лагерю сборной Португалии, сообщает Corriere dello Sport.

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Роналду был заменен в матче с Лацио, что вызвало беспокойство фанатов пиренейской команды. Впрочем, 35-летний нападающий самостоятельно покидал стадион и был в хорошем настроении.

Вероятно, Роналду дадут отдых в спарринге против Андорры, но к матчам Лиги наций он должен быть здоровым. Сборная Португалии 14 ноября будет принимать Францию, а 17-го поедет в гости к хорватам.

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