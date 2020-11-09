Низка британських клубів скористалася новим правилом ФІФА і не відпустила своїх гравців до табору "Тре Крунур", інформує сайт шведської Футбольної асоціації. Йдеться про Лінделефа (МЮ), Ольсена (Евертон), Крафта (Ньюкасл), Сему (Уотфорд) та Хеландера (Рейнджерс).

Роналду уникнув серйозної травми та зможе допомогти Португалії в топ-матчах Ліги націй

В умовах пандемії коронавірусу ФІФА дозволив клубам не відпускати футболістів у національні збірні. Обмеження для шведів поширюється лише на спаринг з Данією. На матчі Ліги націй вищезгаданих гравців все ж відпустять, а для товариського поєдинку із сусідами головний тренер команди Янне Андерсон викличе кількох резервістів.

Додамо, що Швеція з нулем очок йде останньою у групі 3, де також виступають Франція, Португалія та Хорватія.

Україна пережила шторм – новий лідер і ще 9 переможців унікального циклу врятували та зробили заявку на Євро