Сборная России показала, как не надо выходить из-под прессинга – фейл дня

Российская сборная отличилась главным курьезом в первый игровой день премьерного тура квалификации к чемпионату Европы-2020.

В дебюте первого тайма голкипер россиян Гильерме должен был выполнить удар от ворот, но из-за высокого прессинга бельгийцев вынужден был отдать пас на ближнего защитника и в конце концов мяч вышел за линию ворот.

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Арбитр поединка курьез российского авторства не пришелся по душе, поэтому он попросил выполнить свободный удар повторно. Отметим, что сейчас в матче Бельгия – Россия идет второй тайм. Счет – 2:1 в пользу хозяев.