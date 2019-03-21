toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Евро-2020
ПОРТУГАЛИЯ - УКРАИНА СБОРНАЯ УКРАИНЫ ЕВРО-2020

Сборная России показала, как не надо выходить из-под прессинга – фейл дня

23:31 29 Читати українською
Сборная России показала, как не надо выходить из-под прессинга – фейл дня
Гильерме / РИА Новости

Российская сборная отличилась главным курьезом в первый игровой день премьерного тура квалификации к чемпионату Европы-2020.

 

В дебюте первого тайма голкипер россиян Гильерме должен был выполнить удар от ворот, но из-за высокого прессинга бельгийцев вынужден был отдать пас на ближнего защитника и в конце концов мяч вышел за линию ворот.

Евро-2020: Казахстан сенсационно разгромил Шотландию в первом туре отбора, Кипр не заметил Сан-Марино

Арбитр поединка курьез российского авторства не пришелся по душе, поэтому он попросил выполнить свободный удар повторно. Отметим, что сейчас в матче Бельгия – Россия идет второй тайм. Счет – 2:1 в пользу хозяев.

Теги
Гильерме Гильерме Россия Россия футбольные курьёзы Видеоновости Евро-2020 Бельгия - Россия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
22
час
:
6
мин
Англия
21:45
Чехия
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук