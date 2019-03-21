Евро-2020: Казахстан с Непогодовым сенсационно разгромил Шотландию в первом туре отбора

Сборная Казахстана неожиданно легко победила команду Шотландии в дебютном матче квалификации на чемпионат Европы-2020.

Евро-2020, квалификация

Группа I, 1-й тур

Казахстан – Шотландия – 3:0

Голы: Перцух, 6, Вороговский, 10, Зайнутдинов, 51

Казахстан красиво забил премьерный мяч квалификации Евро-2020

Шотландцы оказались не готовы к стартовому натиску казахов и пропустили дважды уже в первые 10 минут. Сначала Юрий Перцух классно обработал передачу Меркеля из глубины поля, а затем Ян Вороговский классно сыграл на опережение и в одно касание замкнул пас Куата.

На вторую половину матча сборная Шотландии вышла с намерением переломить ход встречи, но команда Казахстана уже на старте тайма фактически сняла все вопросы о победителе. Это Суюмбаев навесил с левого фланга, а Бактиер Зайнутдинов выиграл верховую борьбу и головой отправил мяч в дальний угол ворот Бейна.

Итак, 3:0 – неожиданная победа Казахстана. К слову, весь поединок в составе хозяев провели два этнических украинца – вратарь Дмитрий Непогодов и защитник Сергей Малый.