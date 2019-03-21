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Збірна Росії показала, як не треба виходити з-під пресингу – фейл дня

21 березня 23:31 471 Читать на русском
Збірна Росії показала, як не треба виходити з-під пресингу – фейл дня
Гільєрме / РИА Новости

Російська збірна відзначилася головним курйозом у перший ігровий день прем'єрного туру кваліфікації до чемпіонату Європи-2020.

 

У дебюті першого тайму голкіпер росіян Гільєрме повинен був виконати удар від воріт, але через високий пресинг бельгійців змушений був віддати пас на ближнього оборонця й зрештою м'яч вийшов за лінію воріт.

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Арбітр поєдинку курйоз російського авторства не припав до душі, тому він попросив виконати вільний удар повторно. Відзначимо, що наразі в матчі Бельгія – Росія триває другий тайм. Рахунок – 2:1 на користь господарів.

Теги
Євро-2020 Відеоновини Гільєрме Гільєрме Росія Росія футбольні курйози Бельгія - Росія
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