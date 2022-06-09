Бельгия – Польша – 6:1 – видео голов и обзор матча
09:41 - Читати українською
Бельгия не заметила сопротивления Польши в матче 2 тура Лиги наций. Смотрите видео голов и обзор поединка на "Футбол 24".
завершено
42’ Аксель Витсель
59’ Кевин де Брюйне
73’ Леандро Троссар
80’ Леандро Троссар
90+3’ Луа Опенда
42’ Аксель Витсель
59’ Кевин де Брюйне
73’ Леандро Троссар
80’ Леандро Троссар
90+3’ Луа Опенда
"Драконы" в первом туре бесславно уступили Нидерландам, поэтому были исполнены желания реабилитироваться на глазах у родных болельщиков. Польша уже имела три очка, поэтому чувствовала себя более комфортно.
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В первом тайме Бельгия снова заставила понервничать. Левандовски даже открыл счет, а Витсель сравнял незадолго до перерыва. Однако во втором тайме фаворит буквально уничтожил соперника. Польша пропустила еще 5 мячей, не сумев ответить хотя бы однажды.
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