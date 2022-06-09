Бельгия не заметила сопротивления Польши в матче 2 тура Лиги наций. Смотрите видео голов и обзор поединка на "Футбол 24".

"Драконы" в первом туре бесславно уступили Нидерландам, поэтому были исполнены желания реабилитироваться на глазах у родных болельщиков. Польша уже имела три очка, поэтому чувствовала себя более комфортно.

Бельгия разнесла Польшу, Уэльс после победы над Украиной драматично проиграл Нидерландам в Лиге наций

В первом тайме Бельгия снова заставила понервничать. Левандовски даже открыл счет, а Витсель сравнял незадолго до перерыва. Однако во втором тайме фаворит буквально уничтожил соперника. Польша пропустила еще 5 мячей, не сумев ответить хотя бы однажды.