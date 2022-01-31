Епопея з можливим призначенням Андрія Шевченка на посаду наставника збірної Польщі завершилась – Польський футбольний союз обрав іншого фахівця.

Польський футбольний союз на своєму офіційному сайті оголосила про призначення Чеслава Міхнєвіча на посаду наставника головної національної збірної.

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Контракт фахівця зі збірною Польщі розрахований до кінця 2022 року з можливістю продовження, повідомляє голова Польського футбольного союзу Цезари Кулеша у своєму твіттері. Таким чином, майбутнє тренера у команді визначать результати у кваліфікації на ЧС-2022. У півфіналі плей-офф 24 березня поляки зіграють проти Росії.

Нагадаємо, що одним із претендентів на посаду називали Андрія Шевченка, який залишився без роботи після звільнення з Дженоа.

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