Форма сборной Нидерландов претерпела незначительные изменения перед первыми матчами в 2020 году.

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Конечно, сборная Нидерландов остается верной своим оранжевым цветам. Впрочем, дизайнеры добавили оригинальный принт, напоминающий мозаику. Эмблема команды и боковые полосы стали черными.

Уже на этой неделе Нидерланды проведут два домашних поединка в рамках Лиги наций: 4 сентября будут принимать Польшу, а 7-го – Италию. Напомним, именно "оранжевые" станут первым соперником Украины на Евро-2020. Поединок пройдет летом следующего года в Амстердаме.

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