Лазарет сборной Франции постепенно пустеет за день до решающего матча Мундиаля.

Защитники Рафаэль Варан и Ибрагима Конате уже оправились от гриппа, информирует L'Équipe.

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Именно они сформировали пару центрбеков на полуфинал против Марокко, но в пятницу были вынуждены пропускать тренировку из-за болезни. Сегодня Варан и Конате занимались в общей группе. А вот вингер Кингсли Коман остался в гостинице, поскольку еще испытывал определенные симптомы.

Финал ЧМ-2022 состоится уже завтра (18 декабря), поэтому времени на восстановление мало. Стартовый свисток матча Аргентина – Франция прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

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