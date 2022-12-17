Лазарет збірної Франції поступово порожніє за день до вирішального матчу Мундіалю.

Захисники Рафаель Варан та Ібрагіма Конате вже одужали від грипу, інформує L'Équipe.

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Саме вони сформували пару центрбеків на півфінал проти Марокко, але в п'ятницю були змушені пропускати тренування через хворобу. Сьогодні Варан та Конате займалися у загальній групі. Натомість вінгер Кінгслі Коман залишився у готелі, оскільки ще відчував певні симптоми.

Фінал ЧС-2022 відбудеться вже завтра (18 грудня), тому часу на відновлення обмаль. Стартовий свисток матчу Аргентина – Франція пролунає о 17:00 за київським часом.

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