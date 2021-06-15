Англичане вынуждены делать кадровые коррективы уже после начала Евро-2020.

Голкипер Манчестер Юнайтед Дин Хендерсон покинул расположение сборной из-за травмы бедра, сообщает официальный Twitter "Трех львов".

Саутгейт признался, как звезды сборной Англии принимают наиболее унизительную роль на этом Евро

Регламент Евро позволяет делать замены в течение турнира, если игрок получил повреждение. На вакантное место пригласили Арона Рэмсдейла из Шеффилд Юнайтед. 23-летний вратарь был в расширенном списке сборной Англии, однако в окончательную заявку не проходил. Теперь он станет формально третьим голкипером после Джонстона и Пикфорда.

Напомним, в первом туре Евро англичане победили Хорватию со счетом 1:0. Следующий матч подопечные Саутгейта проведут 18 июня – дерби против Шотландии.

Англия обыграла Хорватию на Евро-2020 благодаря интуиции Саутгейта – Вида и Модрич вывели на Уэмбли дряблую команду