На Евро-2020 командам позволили расширить заявки до 26 игроков, однако на каждый матч допускают привычных 23-х. Тренерам приходится выбирать тройку тех, кто не попадет даже на скамейку запасных. "Жертвами" Саутгейта в матче против Хорватии (1:0) стали Чилвелл и Санчо, которые присоединились к травмированному Магуайру.

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"Они не возмущаются, наоборот – очень ответственно восприняли эти обсуждения и уважительно отнеслись ко всей команде. Как и много запасных игроков, которые так и не вышли против Хорватии. Мы знаем, что эти тяжелые решения необходимы для успешной работы команды. Так должно продолжаться в течение всего турнира", – цитирует Саутгейта The Guardian.

Добавим, что во втором туре Англию ждет тяжелое испытание – дерби против Шотландии (18 июня).

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