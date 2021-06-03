Правый латераль "Трех львов" в спарринге против Австрии (1:0) получил повреждение, которое оказалось серьезным, информирует The Times.

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Детальное обследование выявило у Трента травму бедра. Игрок Ливерпуля пропустит не менее 6 недель, то есть шансов выступить на Евро нет. Ожидается, что Саутгейт компенсирует потерю Джесси Лингардом или Джеймсом Уорд-Праусом, которых раньше отсеял.

К слову, на групповом этапе Евро сборная Англии будет играть в квартете D, где встретится с командами Хорватии, Шотландии и Чехии.

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