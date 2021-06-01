"Нужно пройти несколько дополнительных тестов, чтобы понять, в каком Кевин состоянии. Мы должны быть очень осторожными.

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Кевин выглядел оптимистично и чувствовал себя хорошо, когда я с ним разговаривал. Ему не нужна операция. Мы уверены, что получим четкую картину течение следующих семи дней.

Мы желаем Кевину скорейшего выздоровления. Уверен, что он сможет присоединиться к нам в ближайшем будущем", – цитирует Мартинеса Sky Sports.

Напомним, Кевин столкнулся головой с Антонио Рюдигером в финале ЛЧ, после чего не смог продолжить игру. СМИ сообщают, что бельгиец пропустит групповой этап Евро-2020.

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