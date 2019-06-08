Саутгейт: Радий, що тепер англійські фани освистують гравців суперника, а не свою команду

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт прокоментував поведінку вболівальників національної команди у півфінальному матчі Ліги націй проти Нідерландів (1:3).

"Я радий, що вони освистують суперника, а не наших футболістів, як це було, коли ми тільки почали роботу. Так що ми прогресуємо.

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Пам'ятаю, як у 2017-му ми грали на Мальті. Я чув ці пісні («Ми гр*****е л***о»). Справедливо, що і Вірджілом довелося трохи це вислухати", – цитує слова Саутгейта Генрі Вінтер у своєму твіттері.

Нагадаємо, під час півфіналу Ліги націй з Нідерландами, фанати збірної Англії освистали капітана нідерландців Вірджіла ван Дейка.

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