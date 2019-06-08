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Саутгейт: Радий, що тепер англійські фани освистують гравців суперника, а не свою команду

16:17 93 Читать на русском
Саутгейт: Радий, що тепер англійські фани освистують гравців суперника, а не свою команду
Гарет Саутгейт / Reuters

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт прокоментував поведінку вболівальників національної команди у півфінальному матчі Ліги націй проти Нідерландів (1:3).

73’ Маттейс Де Лігт
97’ Квінсі Промес
114’ Квінсі Промес
 
Маркус Рашфорд 32’
32’ Маркус Рашфорд
73’ Маттейс Де Лігт
97’ Квінсі Промес
114’ Квінсі Промес

"Я радий, що вони освистують суперника, а не наших футболістів, як це було, коли ми тільки почали роботу. Так що ми прогресуємо.

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Пам'ятаю, як у 2017-му ми грали на Мальті. Я чув ці пісні («Ми гр*****е л***о»). Справедливо, що і Вірджілом довелося трохи це вислухати", – цитує слова Саутгейта Генрі Вінтер у своєму твіттері.

Нагадаємо, під час півфіналу Ліги націй з Нідерландами, фанати збірної Англії освистали капітана нідерландців Вірджіла ван Дейка.

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