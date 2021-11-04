Коуч "Трьох левів" викликав до лав збірної 25 виконавців, повідомляє офіційний твіттер команди.

УЄФА покарав збірну Англії за поведінку фанатів у фіналі Євро-2020

У списку Саутгейта не знайшлося місце літньому новачку Манчестер Юнайтед Джейдону Санчо. Придбаний за 85 млн євро вінгер випав із обойми манкуніанців. Також не дочекався виклику ще один крайній нападник МЮ – Мейсон Грінвуд.

Воротарі: Джонстон, Пікфорд, Ремсдейл

Захисники: Александер-Арнольд, Чілвелл, Коуді, Джеймс, Магуайр, Мінгз, Шоу, Стоунз, Вокер

Півзахисники: Беллінгем, Хендерсон, Маунт, Філліпс, Райс, Ворд-Проуз

Лінія атаки: Абрахам, Фоден, Гріліш, Кейн, Рашфорд, Сака, Стерлінг

У листопаді збірна Англії проведе два матчі відбору до чемпіонату світу-2022 – проти Албанії (12 листопада) та Сан-Маріно (15 листопада). У групі I кваліфікації лідирують англійці (20 очок), далі йдуть поляки (17 пунктів) і албанці (15 балів).