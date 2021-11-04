Саутгейт відмовився від зірки на 85 мільйонів на фінальні матчі кваліфікації до ЧС-2022
Керманич збірної Англії Гарет Саутгейт оголосив перелік виконавців на листопадовий збір національної команди.
Коуч "Трьох левів" викликав до лав збірної 25 виконавців, повідомляє офіційний твіттер команди.
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У списку Саутгейта не знайшлося місце літньому новачку Манчестер Юнайтед Джейдону Санчо. Придбаний за 85 млн євро вінгер випав із обойми манкуніанців. Також не дочекався виклику ще один крайній нападник МЮ – Мейсон Грінвуд.
Воротарі: Джонстон, Пікфорд, Ремсдейл
Захисники: Александер-Арнольд, Чілвелл, Коуді, Джеймс, Магуайр, Мінгз, Шоу, Стоунз, Вокер
Півзахисники: Беллінгем, Хендерсон, Маунт, Філліпс, Райс, Ворд-Проуз
Лінія атаки: Абрахам, Фоден, Гріліш, Кейн, Рашфорд, Сака, Стерлінг
У листопаді збірна Англії проведе два матчі відбору до чемпіонату світу-2022 – проти Албанії (12 листопада) та Сан-Маріно (15 листопада). У групі I кваліфікації лідирують англійці (20 очок), далі йдуть поляки (17 пунктів) і албанці (15 балів).