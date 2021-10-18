Вице-чемпионы Европы не смогут рассчитывать на поддержку своих болельщиков – все из-за их же поведения в финале Евро-2020.

УЕФА на своем официальном сайте сообщил о наказании для сборной Англии – "три льва" проведут два поединка без зрителей (один – условно с испытательным сроком два года).

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Также Футбольная ассоциация Англии наказана на 100 тысяч евро. Причинами такого наказания является появление посторонних людей на поле, то, что болельщики бросали на поле посторонние предметы, а также за беспорядки во время исполнения национальных гимнов. Кроме этого, английские фанаты сотнями прорывались на Уэмбли без билетов, провоцируя стычки со стюардами, и устраивали беспорядки в окрестностях стадиона.

К слову, Англии в ноябре предстоит провести два поединка в рамках квалификации к ЧМ-2022 – 12 ноября дома против Албании, а 15-го – на выезде с Сан-Марино.

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