Саутгейт назвал главные причины провала Англии в матче против сборной Чехии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал поражение своей команды в матче отбора Евро-2020 против чехов.

"В последние два года мы сыграли много замечательных матчей, однако против Чехии действовали не слишком хорошо. В целом наша игра не была достаточно хорошей, все просто. Голы, которые мы пропустили, были забиты из таких ситуаций, которые мы обычно не реализуем.

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Команда должна осознать, что мы выдали не лучший матч. Мы пытались изменить модель игры, которая не работала. Команда начала второй тайм намного лучше, у нас была возможность одержать победу.

Мы потеряли очень много моментов и очень часто отдавали мяч. Мы знали, что нам надо играть настойчиво, чтобы победить Чехию. Для этого мы должны были показать все свои лучшие качества, чтобы победить", – цитирует Саутгейта ВВС.

Благодаря победе чехи догнали сборную Англии на вершине группы А – у обеих команд по 12 очков.

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