toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Евро-2020
УКРАИНА - ЛИТВА СБОРНАЯ УКРАИНЫ ПОРТУГАЛИЯ - ЛЮКСЕМБУРГ ЕВРО-2020

Саутгейт назвал главные причины провала Англии в матче против сборной Чехии

10:07 23 Читати українською
Саутгейт назвал главные причины провала Англии в матче против сборной Чехии
Гарет Саутгейт / Твиттер сборной Англии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал поражение своей команды в матче отбора Евро-2020 против чехов.

9’ Якуб Брабец
85’ Зденек Ондрашек
 
Харри Кейн 5’
5’ Харри Кейн
9’ Якуб Брабец
85’ Зденек Ондрашек

"В последние два года мы сыграли много замечательных матчей, однако против Чехии действовали не слишком хорошо. В целом наша игра не была достаточно хорошей, все просто. Голы, которые мы пропустили, были забиты из таких ситуаций, которые мы обычно не реализуем.

Евро-2020, квалификация: Чехия обыграла Англию, Франция дожала Исландию, фиаско украинского тренера в Андорре

Команда должна осознать, что мы выдали не лучший матч. Мы пытались изменить модель игры, которая не работала. Команда начала второй тайм намного лучше, у нас была возможность одержать победу.

Мы потеряли очень много моментов и очень часто отдавали мяч. Мы знали, что нам надо играть настойчиво, чтобы победить Чехию. Для этого мы должны были показать все свои лучшие качества, чтобы победить", – цитирует Саутгейта ВВС.

Благодаря победе чехи догнали сборную Англии на вершине группы А – у обеих команд по 12 очков.

Украина – Литва: мы одной ногой на Евро-2020, Малиновский – космос, Соболь использовал шанс, а Ярмоленко сейчас чужой

blog_ava
Ярмоленко – о матче с Литвой: Украина добилась того, чего хотела
00:50
216
Теги
Евро-2020 Англия Гарет Саутгейт Гарет Саутгейт Чехия - Англия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
7
мин
Минай
15:00
Рух
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук