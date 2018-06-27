Саудовская Аравия продлила контракт с Пицци

Наставник Саудовской Аравии Хуан Антонио Пицци остается на своей должности. Специалист подписал новый контракт.
Саудовская Аравия продлила контракт с главным тренером команды Хуаном Антонио Пицци. Новое соглашение рассчитано до завершения Кубка Азии-2019, сообщает официальный твиттер местной федерации футбола.
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Турнир состоится в 2019 году. Пицци возглавляет команду с ноября 2017 года.
Напомним, под руководством Пицци Саудовская Аравия заняла 3 место в группе А на чемпионате мира-2018, обыграв в последнем матче Египет.