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Саудовская Аравия продлила контракт с Пицци

26 июня 22:45 58 Читати українською
Саудовская Аравия продлила контракт с Пицци
Хуан Антонио Пицци / фото из соцсетей

Наставник Саудовской Аравии Хуан Антонио Пицци остается на своей должности. Специалист подписал новый контракт.

Саудовская Аравия продлила контракт с главным тренером команды Хуаном Антонио Пицци. Новое соглашение рассчитано до завершения Кубка Азии-2019, сообщает официальный твиттер местной федерации футбола.

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Турнир состоится в 2019 году. Пицци возглавляет команду с ноября 2017 года.

Напомним, под руководством Пицци Саудовская Аравия заняла 3 место в группе А на чемпионате мира-2018, обыграв в последнем матче Египет.

Теги
ЧМ 2018 Хуан Антонио Пицци Хуан Антонио Пицци Саудовская Аравия Саудовская Аравия
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